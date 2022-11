Onderzoek: privacyrisico's wanneer mensen met persoonsgegevens betalen

Kan het zijn dat er hier ook sprake van andere belangen is? Als ik kijk naar de onderzoekers dan zou makkelijk de link gelegd worden met https://apollo14.nl/en/support/pels-rijcken/ het niet-onbesproken kantoor van de Landsadvocaat waar Prof. Gerrit-Jan Zwenne aan verbonden is (https://www.pelsrijcken.nl/en/people/gerrit-jan-zwenne)



"When an innovation complies with the right laws and regulations, this ultimately ensures that the product or service becomes more attractive to invest in and is more quickly purchased by the target group. Pels Rijcken helps startups and scale-ups to make innovation possible."



Vraag me af in hoeverre we het hier over objectief onderzoek hebben. Pels Rijcken maakt ook onderdeel uit van ImpactCity - https://apollo14.nl/en/