Politie neemt Telegramgroep over waarin illegaal vuurwerk werd aangeboden

De politie heeft vorige week een Telegramgroep overgenomen waarin illegaal vuurwerk werd aangeboden. In de Telegramgroep “Vuurwerkhandel Noorden” werd volgens de politie op grote schaal illegaal vuurwerk verhandeld. "De Telegramgroep faciliteerde de handel en maakte deze mogelijk, doordat verschillende handelaren aan elkaar werden gekoppeld. Handelaren kochten via de groep vuurwerk van elkaar. Dit vuurwerk werd gekocht om zelf weer door te verkopen of voor eigen gebruik."

Digitaal onderzoek leidde naar de identiteit van de vermeende 20-jarige beheerder van de Telegramgroep, die vorige week werd aangehouden op verdenking van het faciliteren van de handel in illegaal vuurwerk. Na de aanhouding van de verdachte is het politie via de telefoon van de verdachte gelukt het beheer van de Telegramgroep over te nemen om de handel te verstoren en te stoppen.

Toen de politie toegang had tot de Telegramgroep hebben agenten dit gemeld door een apart bericht te versturen. "Na dit bericht geloofden gebruikers niet dat de politie op het kanaal had geïntervenieerd en bleef de groep actief", zo stelt de politie. De persoonsgegevens die in de groep rondgingen worden op dit moment veiliggesteld en meerdere aanhoudingen sluit de politie niet uit.

Vorig jaar besloot politie in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) meerdere Telegram-kanalen te sluiten wegens bedreigingen en opruiende berichten tegen publieke gezagsdragers. In 2019 oordeelde de rechtbank Rotterdam dat Justitie op het Telegram-account van een verdachte mocht inloggen.