Overheid vraagt Facebook minder vaak om gegevens van gebruikers

De Nederlandse autoriteiten hebben Facebook in de eerste helft van dit jaar minder vaak om gegevens van gebruikers gevraagd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook ten opzichte van de tweede helft van 2021 kwamen er minder dataverzoeken bij Facebook binnen. Dat blijkt uit het nieuwste transparantierapport van Meta, het moederbedrijf van Facebook.

Van januari tot en met juni dit jaar ontving Facebook 615 dataverzoeken van de Nederlandse overheid. Daarbij werd informatie over 1024 accounts/gebruikers opgevraagd. In bijna 82 procent van de verzoeken werd er ook data door Facebook overhandigd. In de eerste helft van 2021 ging het nog om 890 dataverzoeken die op bijna 1280 accounts/gebruikers betrekking hadden. Bij bijna driekwart van deze dataverzoeken besloot Facebook data te overhandigen. Het kan dan gaan om naam, e-mailadres, creditcardgegevens, transactiedata, registratiedata, ip-adressen of content.