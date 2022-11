Organisaties en experts vragen Britse premier om encryptie niet te ondermijnen

Zeventig experts, burgerrechtenbewegingen en privacyorganisaties hebben de Britse premier Sunak in een open brief gevraagd om end-to-end encryptie niet te ondermijnen, aangezien dit een ernstige bedreiging voor privacy en security in het Verenigd Koninkrijk vormt. Aanleiding voor de brief is de Online Safety Bill waarmee de Britse regering regels aan online platforms kan opleggen hoe ze met content moeten omgaan. Ook worden socialmediabedrijven verplicht om de verspreiding van "haatberichten" door anonieme gebruikers aan te pakken.

Het wetsvoorstel kan online 'tussenpartijen' verplichten om bepaalde 'erkende technologie' te gebruiken voor het op grote schaal scannen en surveilleren van de chatberichten van alle burgers. Volgens experts zal het scannen van alle berichten voor gigantische security- en privacyrisico's voor de gehele samenleving zorgen. "Het ondermijnen van end-to-end encryptie maakt Britse bedrijven en individuen minder veilig op het internet, waaronder de groepen die het wetsvoorstel wil beschermen", aldus de brief.

Ook zal een dergelijke scanverplichting een backdoor introduceren tot de vertrouwelijke en private informatie van burgers. De brief vraagt de Britse premier dan ook om ervoor te zorgen dat de Online Safety Bill end-to-end encryptie niet ondermijnt. Onder andere de Electronic Frontier Foundation, Internet Society, MEGA, The Tor Project en pgp-uitvinder Phil Zimmermann hebben de brief ondertekend.