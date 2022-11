AIVD: Nederland nog steeds doelwit van landen met offensief cyberprogramma

Nederland is nog steeds het doelwit van landen met een offensief cyberprogramma, waardoor de digitale integriteit onder druk blijft staan, zo stellen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het tweede gezamenlijke Dreigingsbeeld Statelijke Actoren (DBSA 2). Veel concrete voorbeelden van waargenomen aanvallen worden echter niet gegeven.

De grootste digitale dreiging gaat volgens de inlichtingendiensten uit van China, Rusland en in mindere mate van Iran en Noord-Korea. "Zo zet China zijn cybercapaciteiten onder andere in om hoogwaardige technologie te bemachtigen, richt Rusland zich onder meer op prepositie voor sabotage tegen cruciale infrastructuur, onderneemt Iran bijvoorbeeld digitale spionageactiviteiten tegen universiteiten en is van Noord-Korea bekend dat het inzet op diefstal van digitale valuta ter financiering van zijn staatskas", zo laat de DBSA 2 weten.

Verder stellen de inlichtingendiensten dat het voor veel statelijke actoren, ook opkomende cyberactoren zoals bijvoorbeeld Turkije, aantrekkelijk blijft om misbruik te maken van Nederlandse ict-infrastructuur, omdat deze van hoge kwaliteit is en ict-capaciteit redelijk simpel is te huren. Zo zijn meerdere keren Nederlandse servers gebruikt bij internationale cyberaanvallen. "Nederland fungeert hierbij als springplank voor statelijke aanvallen die schade kunnen toebrengen aan derde landen, waaronder mogelijk bondgenoten", aldus de DBSA 2.