VS waarschuwt voor actief aangevallen lek in Oracle Fusion Middleware

De Amerikaanse overheid heeft een waarschuwing gegeven voor een actief aangevallen kwetsbaarheid in Oracle Fusion Middleware. Via het beveiligingslek kan een aanvaller kwetsbare installaties op afstand overnemen. De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2021-35587, bevindt zich specifiek in de Oracle Access Manager. Dit is een onderdeel van Oracle Fusion Middleware en is een Single Sign-On-oplossing voor authenticatie en autorisatie.

Oracle Fusion Middleware bestaat uit een reeks producten waarmee bedrijven applicaties kunnen ontwikkelen en draaien. Begin dit jaar kwam Oracle met een beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid, waarvan de impact op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld is met een 9.8. Oracle waarschuwt geregeld dat het berichten ontvangt van organisaties die zijn gecompromitteerd omdat beschikbare patches niet zijn geïnstalleerd.

In het geval van de nu aangevallen kwetsbaarheid heeft het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security, federale overheidsinstanties opgedragen om de update voor 19 december te installeren.