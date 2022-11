Apple rolt update uit die demonstratietool AirDrop op Chinese iPhones beperkt

Apple heeft eerder deze maand een update voor iOS uitgebracht die volgens het techbedrijf kwetsbaarheden verhelpt en bugfixes bevat, maar stilletjes bij iPhone-bezitters in China ook de AirDrop-functionaliteit, gebruikt bij demonstraties in het land, beperkt. Via AirDrop is het mogelijk om direct tussen iPhones berichten en bestanden uit te wisselen, zonder dat er communicatie via internet gaat. Het is mogelijk om AirDrops van iedereen in de omgeving te ontvangen.

Demonstranten in China maakten de afgelopen weken gebruik van AirDrop. Die toepassing werd echter ernstig door Apple beperkt met de uitrol van iOS 16.1.1 deze maand. Naast de aankondigde beveiligingsupdates en bugfixes beperkt de patch alleen bij iPhone-gebruikers in China de AirDrop-functie. Via AirDrop is het nu alleen nog mogelijk om voor een periode van tien minuten berichten van iedereen te ontvangen, waarna de feature wordt uitgeschakeld. Op Chinese iPhones is het niet langer mogelijk om de "everyone" instelling van AirDrop permanent ingeschakeld te houden.

Apple heeft geen verklaring gegeven waarom het alleen bij Chinese iPhones de feature heeft beperkt. Critici stellen dat het techbedrijf de aanpassing doorvoerde vanwege het gebruik ervan bij protesten in China, zo meldt 9to5Mac. Bloomberg meldt dat Apple de aanpassing volgend jaar wereldwijd gaat doorvoeren. Volgens Quartz heeft Apple vaker de Chinese overheid geholpen bij het tegengaan van kritiek, voornamelijk door apps te verwijderen die demonstranten gebruikten voor het coördineren, communiceren of verzamelen van informatie. Apple had het laatste kwartaal in China een omzet van 15,5 miljard dollar.