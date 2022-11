Nederland doet mee aan Europese proef met digitaal reisdocument op smartphone

Nederland doet mee aan een Europese pilot met een digitaal reisdocument dat op een smartphone staat. Gebruikers kunnen straks dit document voor KLM-vluchten van Canada naar Nederland gebruiken. Het plan voor een digitaal reisdocument is afkomstig van de Europese Commissie dat volgend jaar met een wetsvoorstel komt voor de digitalisering van reisdocumenten en het faciliteren van reizen hiermee.

In aanloop daarnaartoe heeft Brussel lidstaten opgeroepen deel te nemen aan een pilot, zodat de werking van het digitale reisdocument in de praktijk kan worden getest. Nederland heeft hier op een voorstel voor een proef ingediend, dat door de Europese Commissie is goedgekeurd. Tijdens de proef is het de bedoeling dat de reiziger zelf een digitaal reisdocument maakt door de chip van zijn paspoort door middel van een speciaal ontwikkelde smartphone-app uit te lezen.

De reiziger wordt vervolgens gevraagd een selfie te maken die wordt vergeleken met de foto die opgeslagen is in de paspoortchip. In deze fase wordt via gezichtsherkenning gecontroleerd dat de persoon die het digitaal reisdocument aanmaakt ook de rechtmatig houder van het document is. Dat laat staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De Nederlandse proef wordt uitgevoerd in samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Koninklijke Marechaussee, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, KLM, Schiphol en een technologieleverancier. Op dit moment worden de laatste administratieve handeling uitgevoerd in voorbereiding op de pilot. De proef zal op KLM-vluchten van Canada naar Nederland plaatsvinden. Het betreft het instappen van passagiers in vliegtuigen in Canada en de grenspassage op Schiphol in Nederland.

De proef vindt plaats in de eerste helft van 2023 en zal drie maanden duren. Het plan is om minimaal duizend en maximaal vijfduizend reizigers te vinden die willen deelnemen. Deelnemers aan de pilot moeten nog altijd wel een fysiek paspoort bij zich dragen. Deze wordt nog steeds gecontroleerd en gebruikt om de eerder verstuurde gegevens te controleren. Het paspoort wordt ook binnen deze pilot niet vervangen door het digitaal reisdocument. De pilot is gebaseerd op de door International Civil Aviation Organization (ICAO) gepubliceerde standaard voor een Digital Travel Credential.