NL-Alert viert tiende verjaardag met testbericht op 5 december

Alarmdienst NL-Alert bestaat tien jaar en dat wordt "gevierd" met een testbericht op 5 december. Met NL-Alert informeert de overheid burgers over rampen, incidenten en andere noodsituaties. NL-Alert maakt gebruik van cell broadcast, een techniek om tekstberichten via de zendmasten van alle providers uit te zenden. Sinds de lancering tien jaar geleden is de alarmdienst 1100 keer ingezet, onder andere voor grote branden en noodweer.

De overheid zendt twee keer per jaar een testbericht uit waarmee burgers kunnen controleren of hun telefoon goed staat ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op 5 december wordt het twintigste testbericht verstuurd. Volgens onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid herkent ruim driekwart van de Nederlanders die het testbericht ontvangt NL-Alert hierdoor ook bij een noodsituatie. Daarnaast is NL-Alert te zien op steeds meer digitale reclameschermen en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.

Eind september meldde Security.NL dat NL-Alert wordt voorzien van geofencing om nauwkeuriger te waarschuwen. De huidige technologie van NL-Alert is namelijk niet in staat om een doelgroep lokaal te waarschuwen, zonder dat de bevolking in het omliggende gebied eveneens gewaarschuwd wordt. Dit heeft te maken met het feit dat de huidige technologie geen kleinere gebieden dan het bereik van een cel in een mobiel communicatienetwerk kan adresseren. Dit speelt met name in het platteland, omdat deze cellen hier relatief groot zijn.