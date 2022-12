Privacyjurist: nieuw paspoort en kenteken voor slachtoffers datalek Belgische politie

De slachtoffers van het datalek bij de politie in het Belgische Zwijndrecht doen er verstandig aan hun kentekennummer, paspoort en andere officiële documenten te vervangen, zo adviseert privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert. Ook laat hij weten dat "politionele instanties" de journalist die het verhaal over het datalek naar buiten bracht zwaar onder druk hebben gezet om dit niet te doen.

Criminelen achter de Ragnar Locker-ransomware wisten gevoelige data van de politie in het Belgische Zwijndrecht te stelen en hebben die twee weken geleden online geplaatst. Volgens VTM Nieuws gaat het om duizenden documenten die informatie bevatten over flitsboetes, nummerplaten en zelfs telefonieonderzoek. In de online geplaatste bestanden waren ook foto’s te vinden van een mishandelde jongen die een klacht indiende tegen zijn vader.

De aanvallers zouden volgens Belgische media via een bruteforce-aanval toegang tot het politiesysteem hebben gekregen, net als bij de gemeente Hof van Twente het geval was, hoewel dit nog niet door de politie van Zwijndrecht is bevestigd. Die wil vanwege het lopende onderzoek geen informatie geven, behalve dat de aanvallers toegang tot een administratief netwerk hadden.

Volgens Dobbelaere-Welvaert gaat het om een van de grootste datalekken in de Belgische geschiedenis. Tegenover VRT NWS stelt hij dat niet de politie, maar onschuldige burgers die via ANPR-camera's zijn gefotografeerd de grootste slachtoffers van het datalek zijn. “Hun nummerplaten liggen nu voor eeuwig en altijd op straat." De privacyjurist adviseert mensen die denken getroffen te zijn door de aanval: "Vervang je officiële documenten, paspoorten en nummerplaten."

Dobbelaere-Welvaert merkt op dat de gegevens al op internet te koop worden aangeboden. "Het is slechts een kwestie van tijd voor je die ook op andere fora kan kopen. De potentiële schade is dus immens en de politiezone draagt een enorme verantwoordelijkheid. Ik vind dat dat enorm geminimaliseerd wordt."