Noorwegen stopt over een maand met vaste telefoonlijnen

Bewoners van Noorwegen kunnen nog een maand via hun vaste telefoonlijn bellen als ze die hebben, want vanaf 1 januari volgend jaar stopt het land met vaste telefonie. Het gehele kopernetwerk wordt dan uitgeschakeld. Op dat moment kan er alleen nog via de mobiele telefoon of internet worden gebeld. Dat meldt de Noorse televisieomroep NRK.

Frankrijk begint volgend jaar ook met het uitfaseren van het traditionele vaste telefoonnetwerk (PSTN). In 2025 nemen de Fransen volledig afscheid van de technologie. Vorige maand liet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) weten dat 4,9 miljoen Nederlanders nog over een vaste telefoonlijn beschikken waarop wordt getelefoneerd.