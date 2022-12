Overheid lanceert Denkvooruit.nl met informatie over crises en noodpakketten

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vandaag de website Denkvooruit.nl gelanceerd om naar eigen zeggen burgers weerbaarder te maken in het geval van noodsituaties en crises, bijvoorbeeld veroorzaakt door cyberaanvallen. Zo wordt geadviseerd om een noodpakket met onder andere contant geld, een powerbank en een kopie van het identiteitsbewijs samen te stellen.

Sinds februari onderzoekt de NCTV de beleving van de risico’s onder mensen in Nederland. Daaruit blijkt dat Nederlanders zich de meeste zorgen maken over cyberdreigingen, gevolgd door geopolitieke dreigingen en de uitval van vitale processen. Ook schatten Nederlanders de kans op cyberdreigingen het hoogst in. In vergelijking tot de eerdere metingen zijn Nederlanders de ernst van de gevolgen van cyberdreigingen hoger gaan inschatten, ten opzichte van andere dreigingen en gebeurtenissen.

Denkvooruit.nl bevat informatie over risico’s in Nederland, beschrijft wat de overheid doet en geeft tips over hoe mensen zich weerbaarder kunnen maken. "Mensen kunnen zelf een keuze maken of zij hun weerbaarheid willen vergroten. Op de website staan bewezen manieren om je verstandig voor te bereiden op verschillende risico’s", aldus de NCTV. Mochten risico's toenemen, dan kunnen adviezen worden aangescherpt en geïntensiveerd.

Verder laat de NCTV weten dat Denkvooruit.nl een eerste stap is in de aanpak van de intensivering van de risicocommunicatie. Daarbij wordt onder meer samengewerkt met alle betrokken ministeries en de veiligheidsregio’s, die ook informatie bieden over risico’s in de verschillende regio’s.