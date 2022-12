Man die via systemen T-Mobile simkaarten swapte veroordeeld tot 4 jaar cel

Een twintigjarige man uit Eelderwolde die op systemen van T-Mobile wist in te breken om vervolgens sims te swappen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan twee voorwaardelijk. Daarnaast maakte de man zich schuldig aan phishing, bankhelpdeskfraude en wapenbezit.

Via sim-swapping weten criminelen het telefoonnummer van een slachtoffer over te zetten op een simkaart waarover zij beschikken. De oorspronkelijke simkaart heeft daardoor geen toegang meer tot het netwerk, waardoor slachtoffers niet meer kunnen bellen, berichten versturen of mobiel internetten.

Via het overgenomen telefoonnummer kunnen vervolgens accounts van het slachtoffer worden overgenomen, bijvoorbeeld door het opvragen van 2FA-codes en het uitvoeren van wachtwoordresets. Intern onderzoek bij T-Mobile leidde naar een ip-adres dat te herleiden is naar het ouderlijk huis van de verdachte, die op dat moment achttien jaar was.

De verdachte werd vorig jaar in juni in een blokhut in het Stadspark in Groningen aangehouden. De man was op dat moment bezig met bankhelpdeskfraude, waarbij hij zich voordeed als helpdeskmedewerker van een bank en inloggegevens van slachtoffers probeerde te ontfutselen. Volgens het Openbaar Minister heeft de verdachte met zijn activiteiten tientallen mensen voor ruim 100.000 euro opgelicht.

Bij zijn daden kreeg hij hulp van een toen 17-jarige Groninger. Die werd veroordeeld tot negentig dagen jeugddetentie, waarvan 44 dagen voorwaardelijk. De tiener moet zich laten begeleiden door de jeugdreclassering en zorgen voor een goede dagbesteding. Tegen de twintigjarige verdachte was vijf jaar cel geëist. De rechtbank vindt het belangrijker dat de man de komende jaren een baan heeft of een studie volgt en wordt begeleid, zo meldt RTV Drenthe.