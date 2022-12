'Gigantische Europese privacyboete van 2 miljard euro dreigt voor Meta'

Meta krijgt van de Ierse privacytoezichthouder DPC mogelijk een boete van meer dan twee miljard euro opgelegd wegens het overtreden van de AVG met Facebook, Instagram en WhatsApp. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) zal vandaag een beslissing nemen, waarna de Ierse databeschermingsautoriteit binnen een maand met een definitief oordeel komt. Dat laat Politico weten io basis van de EDPB-agenda voor vandaag (pdf).

De details en mogelijke hoogte van de boete blijven tot dan geheim. De boetes voor de drie platforms zouden bij elkaar opgeteld meer dan twee miljard euro kunnen zijn, de hoogste AVG-boete die ooit is opgelegd. Politico wijst daarbij ook naar financiële documenten van Meta waaruit blijkt dat het bedrijf voor 2022 en 2023 in totaal drie miljard euro heeft gereserveerd voor privacyboetes in de EU. Mocht de DPC overgaan tot het opleggen van de boete kan Meta nog in beroep gaan.