Facebook controleert leeftijd gebruikers datingdienst via videoselfie

Facebook is in de Verenigde Staten bij de eigen datingdienst een test gestart waarbij de leeftijd van gebruikers via een videoselfie wordt gecontroleerd. Wie dit niet wil kan ook een kopie van zijn identiteitsbewijs uploaden. Voor de leeftijdscontrole bij Facebook Dating wordt gebruikgemaakt van de diensten van het bedrijf Yoti. Dit bedrijf ontwikkelt "facial age estimation" technologie waar ook de app van supermarktketen Aldi gebruik van maakt.

Gebruikers die hun leeftijd willen verifiëren maken eerste een videoselfie. Vervolgens deelt Facebook een afbeelding van de video met Yoti. De technologie van het bedrijf schat dan op basis van de gezichtskenmerken de leeftijd van de gebruiker en deelt dat met Facebook. Dit proces kan binnen twintig minuten zijn voltooid. Het techbedrijf zegt hierna de gedeelde afbeelding direct te verwijderen.

Een andere optie die gebruikers wordt geboden voor het controleren van hun leeftijd is door middel van het uploaden van een kopie van het identiteitsbewijs. De kopie wordt vervolgens bij Facebook opgeslagen. Standaard bewaart Facebook het kopie-id voor een jaar, maar gebruikers kunnen dit aanpassen. De controle via een identiteitsbewijs kan twee dagen in beslag nemen. Facebook is van plan om de "leeftijdsdetectietechnologie" en verificatietools in meer landen uit te rollen waar Facebook Dating beschikbaar is. De datingdienst is ook beschikbaar in Nederland.