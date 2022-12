Italië wil winkeliers pinbetalingen onder de zestig euro laten verbieden

De Italiaanse regering wil maatregelen doorvoeren waardoor winkeliers pinbetalingen onder de zestig euro mogen verbieden. Op dit moment is dat dertig euro. Ook is het plan om de huidige limiet om producten met contant geld af te rekenen te verhogen, van duizend naar vijfduizend euro. "Het enige wettelijke betaalmiddel in Italië zijn de papieren bankbiljetten uitgegeven door de Europese Centrale Bank. Elektronisch geld is geen wettig betaalmiddel", aldus de Italiaanse premier Meloni tegenover het Italiaanse parlement.

De Italiaanse centrale bank ziet de plannen niet zitten en stelt dat het beperken van contant geld helpt bij de aanpak van verschillende vormen van belastingontwijking. Volgens Francesco Filini is het overduidelijk dat de centrale bank voorstander van digitaal geld is, aangezien dergelijke betalingen geld voor de banken genereren. Ook Meloni liet weten dat het eenvoudiger maken van contante betalingen geen manier is om belastingontwijking te helpen. De Nederlandse regering wil contante betalingen boven de drieduizend euro gaan verbieden.