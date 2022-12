Adblock Plus lanceert betaalde adblocker met extra blokkeeropties

Adblock Plus heeft een betaalde versie van de adblocker gelanceerd die gebruikers extra blokkeeropties biedt. De "Premium" versie van Adblock Plus kost twintig euro per jaar, of twee euro per maand. Op dit moment biedt de betaalde versie alleen de optie om pop-ups voor nieuwsbrieven, 'zwevende video's en notificaties op websites automatisch te blokkeren.

Het plan is echt er dat er meer opties komen waarmee gebruikers zelf kunnen bepalen wat ze wel en niet op een website te zien krijgen. Zo wordt binnenkort een optie toegevoegd om meer cookiebanners van websites te blokkeren. Een feature die standaard in de Brave-browser aanwezig is en ook aan Firefox wordt toegevoegd. Ook Adblock Plus laat gebruikers al cookiemeldingen blokkeren, maar in de Premium-versie zal het om een verbeterde oplossing gaan.

Adblock Plus laat weten dat het de basale blokkeerfuncties in de adblocker gratis houdt, maar dat het met een betaalde versie aanvullende features kan bieden voor gebruikers die meer willen. Gebruikers die in het verleden geld aan Adblock Plus hebben gedoneerd kunnen de Premium-versie gratis gebruiken.