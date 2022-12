Nigeria beperkt opname contant geld ten gunste van eigen digitale munt

De Nigeriaanse centrale bank heeft de opname van contant geld beperkt tot omgerekend 43 euro per dag ten gunste van de eigen digitale munt eNaira, pinbetalingen en mobiel bankieren-apps. Op dit moment kunnen Nigerianen nog omgerekend 320 euro per dag aan contant geld opnemen. Dat is vanaf 9 januari volgend jaar afgelopen, want dan zal het maximaal dagelijks op te nemen bedrag 43 euro bedragen (pdf).

In plaats van contante betalingen wil de Nigeriaanse centrale bank dat mensen worden aangemoedigd om via internetbankieren, mobiele bank-apps, de digitale munt eNaira en pin te betalen. ENaira is een door de Nigeriaanse centrale bank ontwikkelde "Central Bank Digital Currency" (CDBC). Het wordt omschreven als een digitale vorm van de Nigeriaanse Naira.

Naast de dagelijkse limiet geldt er ook een weeklimiet van 210 euro voor individuen en 1000 euro voor ondernemingen. Wanneer deze limiet wordt overschreden moet er een toelage van respectievelijk vijf en tien procent worden betaald. Ook voor het opnemen van meer dan 43 euro per dag geldt een toelage van vijf procent.

De nieuwe regels beperken niet alleen het gebruik van contant geld, maar duwen Nigerianen ook richting het gebruik van digitale betaalmethodes, waaronder de eNaira. De munt is impopulair onder Nigerianen, waarbij minder dan een half procent van de bevolking de munt sinds de lancering in oktober 2021 zou hebben gebruikt. De Nigeriaanse centrale bank lijkt daar met het nieuw aangekondigde beleid verandering in te willen brengen. De Europese Centrale Bank is op dit moment ook bezig met een eigen CDBC, de digitale euro.