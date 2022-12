Onderzoek: duizenden kwetsbare Pulse Secure vpn-servers op internet

Op internet zijn duizenden Pulse Connect Secure vpn-servers te vinden die niet up-to-date zijn en zo risico lopen om te worden aangevallen, aldus securitybedrijf Censys. Het bedrijf vond op internet zo'n dertigduizend Pulse Secure vpn-servers waarvan vijftien procent (zo'n 4500) kwetsbaar is. In Nederland gaat het om ruim vijftig servers die achterlopen met beveiligingsupdates.

Pulse Connect is een populaire vpn-oplossing waarmee bedrijven hun personeel verbinding met het bedrijfsnetwerk kunnen laten maken. Het is dan ook een interessant doelwit voor aanvallers. Afgelopen april lieten de FBI en Amerikaanse geheime dienst NSA weten dat een kwetsbaarheid in Pulse Secure in de Top 15 van vaak misbruikte kwetsbaarheden van 2021 staat.

In 2020 werd bekend dat twee onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid maandenlang kwetsbaar waren door een ernstig beveiligingslek in Pulse Secure waarvoor beschikbare beveiligingsupdates niet waren geïnstalleerd. Ondanks de aanvallen op de vpn-software blijkt dat veel organisaties die niet updaten. Censys vond bijna zeventienhonderd vpn-servers die kwetsbaar zijn door beveiligingslekken uit 2018 en 2019.

Verder blijkt dat ook ruim achttienhonderd vpn-servers een belangrijke update van vorig jaar april missen die meerdere kritieke kwetsbaarheden verhelpt. In Nederland werden door Censys 870 Pulse Secure vpn-servers gevonden, waarvan er 55 kwetsbaar zijn. Daarmee staat Nederland procentueel in de top wat betreft het aantal niet-kwetsbare machines. Dat komt mede door de overheid, die vorig jaar proactief besloot om bedrijven en organisaties met kwetsbare Pulse Secure vpn-servers te waarschuwen.