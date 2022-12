BKR wil ook hypotheken gaan registreren en informatie delen

Stichting BKR wil ook hypotheken gaan registreren om de informatie met bijvoorbeeld belwinkels en postorderbedrijven te delen. Daarnaast wil het iedere betalingsachterstand op een bij het BKR geregistreerde lening, zoals een financieringscontract voor een mobiele telefoon of lease van een auto, actief met de hypotheekverstrekker delen. Vereniging Eigen Huis (VEH) is tegen het plan en spreekt over "Big brother-toestanden". Ook banken en verzekeraars hebben moeite met de plannen.

BKR zou informatie over hypotheken willen bijhouden om naar eigen zeggen financieel kwetsbare starters ’tegen zichzelf te beschermen’. Dit moet een opeenstapeling van leningen voorkomen. De stichting vindt ook dat de registratie bij het Kadaster niet afdoende is. "Daar wordt alleen informatie geregistreerd over objecten, niet over personen. En het geeft financiële instellingen al helemaal geen informatie over maandlasten”, zegt beleidsadviseur Sjaak van Leeuwen van BKR tegenover De Telegraaf.

Naast aanbieders van financiële producten zoals private leasemaatschappijen, telefoon- en postorderbedrijven, wil BKR volgend jaar ook hypotheekverstrekkers actief gaan informeren zodra een klant ergens een notering krijgt wegens een betalingsachterstand. In de regel is dat na drie maanden. Tot op heden vragen aangesloten bedrijven deze informatie op wanneer een nieuwe kredietaanvraag moet worden getoetst. Volgens Vereniging Eigen Huis functioneert dit systeem prima.

"Het is voor ieder bedrijf belangrijk om bij een betalingsachterstand snel contact op te nemen met de klant. Maar het registreren van iedere (nieuwe) hypotheek bij BKR, zodat ook zij elke betalingsachterstand gemeld krijgen, helpt de consument niet. Het ongevraagd verspreiden hiervan gaat veel mensen te ver, omdat niemand weet wie deze persoonlijke informatie ontvangt en wat daarmee gebeurt. Vereniging Eigen Huis is hier geen voorstander van en roept dan ook het BKR op om dit plan in te trekken", zegt VEH-directeur Cindy Kremer.

Banken en verzekeraars hebben al laten weten grote moeite te hebben met de plannen van het BKR. Belangrijkste reden is dat hypotheken al in het Kadaster worden geregistreerd en een adviseur of instelling desgewenst gericht al extra informatie kan opvragen over de klant.