Apple stopt met omstreden plan om foto's van gebruikers te controleren

Apple heeft besloten om te stoppen met het omstreden plan waarbij het bedrijf foto's van gebruikers zou gaan controleren, om die vervolgens bij de autoriteiten aan te geven. Privacyexperts, deskundigen en burgerrechtenbewegingen hadden felle kritiek om foto's van gebruikers die naar iCloud werden geüpload op kindermisbruik te controleren. Zo was er de angst dat het systeem door autoritaire regimes kon worden misbruikt of dat overheden konden besluiten om ook op andere soorten afbeeldingen te controleren.

"Wat Apple van plan is om te doen zal een groot gevaar voor onze privacy en security vormen. Het zal munitie aan autoritaire overheden geven die hun surveillance willen uitbreiden, en omdat het bedrijf in het verleden op verzoek van overheden security en privacy heeft gecompromitteerd, is het niet vergezocht dat het dit mogelijk nog een keer doet", aldus de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF vorig jaar.

Vanwege alle kritiek besloot Apple de uitrol te pauzeren, maar heeft nu besloten om daar volledig van af te zien. Volgens het techbedrijf kunnen kinderen ook worden beschermd zonder dat bedrijven in de persoonlijke data van gebruikers hoeven te grasduinen. Vorig jaar kondigde de Europese Commissie ook plannen aan om alle chatberichten, e-mails en andere communicatie van EU-burgers te controleren. Iets dat voor fel verzet van onder andere burgerrechtenbewegingen zorgde.