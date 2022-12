IMessage krijgt optie waarmee gebruikers contacten kunnen verifiëren

IMessage krijgt volgend jaar een optie waarmee gebruikers hun contacten kunnen verifiëren, zodat ze zeker weten met wie ze communiceren. Dat heeft Apple bekendgemaakt. IMessage Contact Key Verification is volgens Apple vooral bedoeld voor mensen die met "buitengewone digitale dreigingen" te maken kunnen krijgen, zoals journalisten, mensenrechtenactivisten en politici.

Via de optie kunnen gebruikers controleren dat ze echt communiceren met de personen met wie ze te denken te communiceren. Gesprekken tussen gebruikers die iMessage Contact Key Verification hebben ingeschakeld ontvangen ook een automatische waarschuwing wanneer een aanvaller op de servers van Apple weet in te breken en zijn eigen toestel toevoegt om de communicatie tussen de betreffende gebruikers af te luisteren.

Gebruikers van iMessage Contact Key Verification kunnen in persoon, via FaceTime of telefoongesprek een verificatiecode vergelijken. IMessage Contact Key Verification, dat volgens Apple als een extra beveiligingslaag moet worden gezien, wordt volgend jaar wereldwijd uitgerold.