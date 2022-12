Texel gaat toezicht via drone houden, andere gemeenten kijken naar opties

De gemeente Texel wil volgend jaar een drone gaan inzetten om toezicht op het eiland te houden, andere gemeenten kijken naar de mogelijkheden voor dergelijke monitoring. Drones worden al vaker door gemeenten ingezet, bijvoorbeeld tijdens grote evenementen. Texel wil de drones hier ook voor gaan gebruiken, maar ook voor het controleren van campings, het bouwen zonder vergunning of het stoken van vuur bij aanhoudende droogte.

Bewoners van het eiland maken zich echter zorgen over hun privacy. "Burgervrijheden en privacy zijn terecht een punt van discussie”, zegt hij. “Maar onze inwoners mogen ook verwachten dat de overheid meegaat in technologische ontwikkelingen die ons werk efficiënter en betrouwbaarder maakt", zegt burgemeester van Texel, Michiel Uitdehaag, tegenover Trouw. Volgens de krant onderzoeken andere gemeenten de mogelijkheden voor dronetoezicht.

Uitdehaag laat aan NH Nieuws weten dat iedere dronepiloot kennis en kunde moet hebben. "Ook in het kader van de privacy." Volgens de burgemeester mogen de inwoners van Texel verwachten dat de overheid meegaat in technologische ontwikkelingen die het werk efficiënter en betrouwbaarder maken.

Het CDA en Hart van Texel stelden vorige maand vragen aan het college en vinden dat er eerst beleid moet worden ontwikkeld voordat de inzet van drones kan plaatsvinden. Het gaat dan om zaken als het voorkomen van misbruik, het regelen van de dataprivacy en het naleven van respect voor de persoonlijke levenssfeer.

LTO Texel ziet de huidige plannen voor dronetoezicht niet zitten. "Dit helpt niet om de drukte op Texel op te lossen. Daar is meer voor nodig", zegt Arnold Langeveld tegenover de Texelse Courant. "Het zal handig zijn voor handhaving maar doe het dan ook voor alles en iedereen. In ieder geval draagt het niet bij aan vertrouwen in elkaar."