Leeuwarden lekt privédata 8800 ondernemers door fout met e-mailbijlage

De gemeente Leeuwarden heeft door een fout met een e-mailbijlage de privégegevens van 8800 ondernemers gelekt, waaronder hun burgerservicenummer (BSN). Het gaat om ondernemers uit de regio die de TOZO-regeling hadden aangevraagd. Van deze groep vroegen drie ondernemers om een toelichting op hun afrekening.

Bij het versturen van de berekening maakte de gemeente de fout. In plaats van een pdf-bestand ontvingen de drie ondernemers elk een Excel-document. In deze drie toegestuurde Excel-documenten stonden per ongeluk ook verborgen gegevens. Dit zijn gegevens uit het openbare handelsregister van de complete groep ondernemers, aangevuld met hun burgerservicenummer. "Deze gegevens hadden niet door ons verzonden mogen worden", zo laat de gemeente aan de getroffen groep ondernemers weten.

"Met de combinatie naam plus burgerservicenummer kan door een crimineel identiteitsfraude worden gepleegd. In dit geval is er geen enkele aanwijzing dat dit is gebeurd. Waarschijnlijk hebben de ontvangers van het document de verborgen gegevens niet gezien. Wij hebben de drie betrokken ondernemers gevraagd het bestand te verwijderen en zij hebben dit beloofd", zo stelt de gemeente verder (pdf).

De gemeente Leeuwarden zegt maatregelen te hebben genomen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. De VVD Leeuwarden heeft het college om opheldering gevraagd. "Waarom zijn gevoelige persoonsgegevens als een BSN opgenomen in een Excel-bestand om een berekening te maken? Wat is de noodzaak hiervoor en zijn de privacy risico’s van het gebruiken van Excel hiervoor onderzocht?", wil VVD-gemeenteraadslid Van der Sloot weten.

Zij vraagt verder wat voor soort maatregelen de gemeente heeft getroffen, hoe de werking van de maatregelen wordt gecontroleerd en of het datalek binnen de geldende termijn bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gemeld (pdf).