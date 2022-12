Gemeente Antwerpen afgeperst met gestolen persoonsgegevens burgers

Criminelen achter de Play-ransomware hebben de gemeente Antwerpen afgeperst met gestolen persoonsgegevens. Als de gemeente geen losgeld betaalt dreigen de aanvallers de gestolen privédata openbaar te maken. Dat meldt beveiligingsonderzoeker Brett Callow op Twitter.

De gemeente maakte vorige week melding dat het in de nacht van 5 op 6 december getroffen was door een "cyberaanval". In de Belgische media werd gesteld dat het om een ransomware-aanval ging, dat inmiddels door de Vlaamse overheid is bevestigd. Door de aanval zijn allerlei systemen niet meer te gebruiken, wat gevolgen heeft voor de dienstverlening van de stad aan burgers. De gemeente verwacht dat het nog tot het einde van deze maand kan duren voordat de problemen zijn verholpen.

Het gaat bijvoorbeeld om de mogelijkheid om nationaliteitsaanvragen in te dienen en parkeervergunningen en bewonerskaarten aan te vragen. Daarnaast zijn honderden medewerkers teruggevallen op werken met pen en papier en mogen leerlingen met leerproblemen van een Antwerpse school hun laptop tijdens de examens niet gebruiken, terwijl dit wel eerst was afgesproken. Ook is het niet mogelijk om bij de Antwerpse bibliotheken boeken te lenen.

De aanvallers claimen dat ze persoonlijke informatie, paspoorten, identiteitskaarten, financiële documenten en andere gegevens in bezit hebben. Het zou om 557 gigabyte aan data gaan die de aanvallers naar eigen zeggen op 19 december zullen publiceren. Welk bedrag de aanvallers hebben geëist van de gemeente Antwerpen is niet bekend. De website van de gemeente is op het moment van schrijven onbereikbaar. Het Nieuwsblad meldt dat het ernaar uitziet dat de problemen tot na het nieuwjaar zullen aanhouden.