CoinTracker lekt privégegevens van anderhalf miljoen klanten

Cryptodienstverlener CoinTracker heeft de gegevens van anderhalf miljoen klanten gelekt. Het gaat om e-mailadressen en gedeeltelijke telefoonnummers. De gegevens werden bij een niet nader genoemde "serviceprovider" van CoinTracker buitgemaakt. CoinTracker biedt software voor het berekenen van de belastingen over cryptovaluta en het volgen van de eigen "crypto-portfolio".

Volgens CoinTracker was het datalek onderdeel van een groter datalek bij de niet nader genoemde serviceprovider. wat sindsdien is verholpen. Verdere details zijn niet gegeven, behalve dat klanten alert moeten zijn op mogelijke phishingaanvallen. De anderhalf miljoen gestolen e-mailadressen zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine is het mogelijk om te kijken of een e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de bij CoinTracker buitgemaakte e-mailadressen was 71 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.