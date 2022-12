AIVD publiceert weer jaarlijkse kerstpuzzel en juniorpuzzel

Woningbouw, de energietransitie, mobiliteit, stikstof of het verbeteren van processen binnen de provincie: steeds vaker worden I(C)T-systemen ingezet om werk beter en effici├źnter te doen. Tegelijkertijd maken deze innovaties de wereld complexer. Dat vind jij alleen maar interessant, want als cyber security specialist maak jij het verschil in hoe de provincie zorgt voor een veilige informatie-voorziening.