Britse internetprovider blokkeert toegang tot versleutelde e-maildienst Tutanota

De Britse internetprovider Three UK blokkeert al dagen lang de toegang van klanten tot de versleutelde e-maildienst Tutanota. Alleen wanneer klanten bewijzen dat ze ouder zijn dan 18 jaar wordt er toegang gegeven. Andere e-maildiensten zijn echter wel gewoon toegankelijk. Volgens Tutanota is er sprake van een blokkade.

Tutanota vroeg de provider op 9 december om opheldering en stuurde een verzoek om de blokkade op te heffen. Vijf dagen later is het echter nog steeds niet mogelijk voor Three UK-klanten om gewoon toegang tot Tutanota te krijgen. Tutanota klaagt dan ook via Twitter over de gang van zaken. Britse internetproviders zijn verplicht om pornosites te blokkeren, tenzij klanten kunnen aantonen dat ze 18 jaar of ouder zijn.