Belastingdienst wil AVG-bewustzijn personeel vergroten met verplichte 'security game'

Medewerkers van de Belastingdienst worden verplicht om een 'security game' te volgen voor het vergroten van hun AVG-bewustzijn. Met deze maatregel wil de fiscus naar eigen zeggen ervoor zorgen dat er op een juiste manier wordt omgegaan met de gegevens van burgers. Eerder dit jaar kreeg de Belastingdienst van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van 3,7 miljoen euro opgelegd wegens het overtreden van AVG.

"We zien dit besluit als bevestiging van de noodzaak om de waarborgen rondom het gebruik van persoonsgegevens binnen de Belastingdienst te verbeteren", zo laat de fiscus in het Jaarplan Belastingdienst 2023 over de miljoenenboete weten. Zo is er inmiddels voor alle medewerkers die zich bezighouden met handhaving een programma dat voorziet in ‘Permanente educatie’.

"Ook privacy wordt in 2023 een vast, verplicht onderdeel van het opleidingsprogramma van onze medewerkers in de uitvoering. We vergroten hun kennis van het privacyrecht en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In 2023 ronden we de werving voor de vaktechnische infrastructuur op deze terreinen af en is het opleidingscurriculum gereed", staat verder in het Jaarplan vermeld.

Daarnaast wil de fiscus volgend jaar het AVG-bewustzijn van het personeel vergroten, wat onder meer met een ‘security game’ wordt gedaan. Personeel wordt verplicht deze game te doen. "Om het bewustzijn van onze medewerkers voor het zorgvuldig omgaan met gegevens te vergroten, moeten zij een online security awareness game volgen", aldus de Belastingdienst.

Op dit moment voldoet de Belastingdienst nog niet volledig aan de AVG. Er wordt nu een dashboard ontwikkeld waarmee de fiscus de "AVG-compliantie" kan monitoren. "Daarnaast lopen er verschillende activiteiten om te voldoen aan de AVG en de Wet Politiegegevens. Het gaat onder andere om het opstellen en kwalitatief verbeteren van departementale data protection impact assessments en het actualiseren van het register van verwerkingen", zo staat verder in het Jaarplan vermeld. Dat laat niet weten wanneer de Belastingdienst op alle vlakken aan de AVG voldoet.