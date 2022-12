Belgische overheid en werkgevers komen met eerste hulp bij cybercrime

De Belgische overheid en werkgeversorganisatie Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hebben een eerste hulp bij cybercrime gelanceerd. Het doel van de gids is om bedrijven die het slachtoffer zijn van een cyberincident te helpen met de verschillende stadia van incidentmanagement, maar ook om hen wegwijs te maken in de verschillende organisaties, stakeholders en externe experts die hen kunnen helpen het incident te doorstaan.

Zo geeft de gids concrete voorbeelden van hoe cyberincidenten moeten worden gemeld of welke stappen een bedrijf moet ondernemen om geplande periodes van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen of wegens ‘technische storing’ te melden (pdf). Verder geeft de gids ook concrete to do’s voor bedrijven om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een cyberaanval, zoals het opstellen van een continuïteitsplan, het op papier hebben van een Cyber Incident Roadmap en contacten en het organiseren van bewustzijnscampagnes voor het personeel.

"Bedrijven moeten er zich van bewust zijn dat de vraag vandaag niet meer is ‘of’ uw bedrijf ooit het slachtoffer wordt van een cyberaanval, maar wanneer. Het beste blijft natuurlijk voorkomen in plaats van genezen, maar in het geval van zo’n aanval moet een bedrijf een goed en robuust incidentresponsplan hebben", zegt VBO-directeur Pieter Timmermans. "Daarnaast willen we ook die instanties bewust maken van de moeilijkheden waarmee de aangevallen bedrijven te maken krijgen, zodat ze eenvoudige centrale contactpunten opzetten."