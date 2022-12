Belgische gemeente Diest ook slachtoffer van ransomware-aanval

Na Antwerpen en het politiekorps van de Belgische stad Zwijndrecht is ook de Belgische gemeente Diest het slachtoffer van een ransomware-aanval geworden. In eerste instantie werd er gesproken over een "cyberaanval", maar het blijkt om een ransomware-aanval te gaan waardoor de dienstverlening aan inwoners nog altijd is ontregeld. Dat meldt het Centrum voor Cybersecurity België (CCB).

"Ransomware is geen nieuw fenomeen, maar door de recente aanvallen maken veel organisaties zich zorgen. De recente aanvallen kunnen niet toegewezen worden aan één dadergroep. Er zijn momenteel veel criminele organisaties die ransomware gebruiken om slachtoffers te maken", aldus het CCB. Door de aanval op de systemen van Diest kwam de dienstverlening "plat te liggen".

Om inwoners toch te kunnen helpen is er een tijdelijk noodloket ingericht. Gisteren maakte de gemeente bekend dat dit loket wordt verlengd. Wanneer alle systemen weer zijn hersteld is niet bekend. Ook is onduidelijk of de aanvallers gegevens van inwoners hebben gestolen. Bij de ransomware-aanval op de gemeente Antwerpen claimden de aanvallers ook persoonsgegevens te hebben buitgemaakt.

Het CCB adviseert door ransomware getroffen gemeenten en organisaties om "in principe" geen losgeld te betalen. "Er kunnen zich situaties voordoen waarin betaling de enige optie is, maar houd er rekening mee dat de aanvallers zeer waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in financieel gewin, dus alle mogelijkheden om u meer geld af te persen zullen ze proberen", aldus de Belgische overheidsinstantie (pdf).

Die waarschuwt ook voorzichtig te zijn in de communicatie met de aanvallers. "Het inhuren van een professionele onderhandelaar is geen wondermiddel. Er zijn veel gevallen bekend van losgeldbedragen die werden verdubbeld nadat een onderhandelaar was ingehuurd en onthoud altijd dat er geen garantie is dat u de ontcijferingssleutels ontvangt."