Uitzendbureau universiteit Leiden getroffen door ransomware-aanval

JobMotion, het interne uitzendbureau van de Universiteit Leiden, is onlangs getroffen door een ransomware-aanval waardoor het salarisverwerkingssysteem tijdelijk niet beschikbaar was. Daardoor kan er vertraging ontstaan in het ontvangen van arbeidsovereenkomsten en betalingen. Daarnaast bevat het systeem allerlei gevoelige gegevens. Of die in handen zijn gekomen van de aanvallers wordt nog onderzocht.

Het gaat om burgerservicenummers (BSN), naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, functie, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, verblijfsvergunning en werkvergunning, correspondentie met uitzendkrachten, uitzendovereenkomst, inclusief fase-indeling, financiële gegevens, bankrekeningnummer, salaris-afspraken, inhoudingen en vergoedingen, loonafrekeningen, jaaropgave, loonheffingsformulieren, handtekening, gegevens ziekmeldingen, burgerlijke staat, verlofgegevens en inloggegevens.

JobMotion heeft het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Na ontdekking van de aanval heeft de leverancier van het salarisverwerkingssysteem een bedrijf ingehuurd dat is gestart met onderzoeks- en herstelwerkzaamheden. "Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang en op dit moment weten we nog niet of persoonsgegevens in handen van cybercriminelen terecht zijn gekomen", aldus JobMotion.

Het uitzendbureau laat verder weten in nauw contact met de leverancier te staan over de verdere afwikkeling en de uitkomsten van het onderzoek. Hoe de aanvallers toegang tot het systeem konden krijgen, of er losgeld is betaald en wie er achter de aanval zit is niet bekendgemaakt.