Broncode authenticatiedienst Okta gestolen bij inbraak op GitHub-repositories

Door CorChando: Sorry hoor, maar waarom ga je beveiligingsbedrijf je broncode in een of andere cloud product zoals Github kwakken?

Okta is specialist in toegangsbeveiliging voor cloud-accounts. Practice what you preach, dat doen ze dus en blijven ze doen (dit was allesbehalve hun eerste breach dit jaar) - petje af.De vraag die resteert: is "alles in de cloud" wel zo'n goed idee - als het zelfsniet lukt om ongeautoriseerde toegang te voorkomen?