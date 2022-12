The Guardian vermoedt getroffen te zijn door ransomware-aanval

The Guardian vermoedt getroffen te zijn door een ransomware-aanval waardoor personeel is verzocht om thuis te werken, zo laat de Britse krant op de eigen website weten. Dinsdagnacht deed zich volgens de krant een "ernstig it-incident" voor dat delen van de it-infrastructuur heeft geraakt en vermoedelijk een ransomware-aanval is. Naar aanleiding van de situatie is personeel opgeroepen thuis te werken en zijn bepaalde diensten verstoord.

Zowel publicaties op de website als het drukken van de krant zouden gewoon door kunnen gaan. De Financial Times meldt dat de aanval een deel van het interne netwerk heeft platgelegd, alsmede de wifi-toegang in gebouwen en toegang tot gedeelde zakelijke diensten en financiële systemen. In een interne memo is personeel opgeroepen thuis te blijven en niet via het vpn in te loggen. Het personeel dat nog wel op het hoofdkantoor is moest werken via laptops en de internetverbinding van hun mobiele telefoon. Verdere details over het incident zijn niet door de krant gedeeld.