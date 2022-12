Douane gaat postpakketten volgend jaar via algoritme op drugs scannen

De Douane start volgend jaar een pilot om drugs in postpakketten geautomatiseerd te herkennen. Hierbij worden scanbeelden met behulp van een vooraf getraind algoritme uitgelezen. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde Douane Jaarplan 2023. De Douane wil zich naar eigen zeggen steeds meer in een "data-gedreven" organisatie ontwikkelen.

Bij het scannen van postpakketten wordt nauw samengewerkt met de Amerikaanse en Australische douanediensten. Het doel is om zoveel mogelijk drugs al in Nederland te onderscheppen. Naast het scannen van postpakketten worden ook andere pilots volgend jaar uitgevoerd met het gebruik van algoritmen en kunstmatige intelligentie. Dit om "grote datastromen beter te doorgronden en de handhaving gerichter te kunnen inzetten." De Douane stelt dat het bij de inzet van algoritmen rekening houdt met de bescherming van de mensenrechten.

De Douane wil volgend jaar de eerste stappen nemen om tot een volwaardig dataplatform te komen. "We willen een breed technisch dataplatform realiseren, waarop we binnen de wet- en regelgeving (waaronder de AVG) data veilig kunnen ontsluiten, verzamelen, analyseren en eventueel kunnen verwerken in algoritmen. Het streven is dat data en risicosignalen tussen diverse werkgebieden kunnen worden uitgewisseld, zoals bij scan en detectie van goederen en bij de verwerking van aangiftedata", zo laat het Jaarplan weten.

Automatisering

Volgens staatssecretaris De Vries van Financiën is de it-agenda van de Douane een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. "Er is sprake van verouderde systemen, toenemende digitalisering en nieuwe weten regelgeving. Deze leiden ertoe dat de vraag naar automatisering het aanbod ver overstijgt. Dit heeft de uitvoering van de it-agenda in 2022 al onder druk gezet."

Het Jaarplan laat weten dat er al lange tijd te maken is met ondercapaciteit als gevolg van vertrek van medewerkers en veel onvervulde vacatures door de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Iets dat ook De Vries bevestigt: "De toename van het aantal taken en extra medewerkers, gecombineerd met pensioen gerelateerde uitstroom van personeel en een krappe arbeidsmarkt, leidt voor de Douane tot een grote wervingsopgave. Dit maakt de werving van nieuwe medewerkers tot één van de belangrijkste speerpunten voor de Douane."