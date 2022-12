Celstraf voor Nederlander die via malware tonnen aan bitcoins buitmaakte

Een man uit Lelystad die ruim vijf jaar lang systemen met malware infecteerde en vervolgens voor tonnen aan bitcoins buitmaakte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De verdachte, die vorig jaar mei werd aangehouden, was volgens de politie een "grootgebruiker" van Remote Access Trojans (RAT's).

Via een RAT is het mogelijk om volledige controle over de computers van slachtoffers te krijgen. De verdachte maakte gebruik van bekende RATs zoals Imminent Monitor, Dark Comet en Nanocore. Volgens de rechtbank heeft de man via de malware een groot aantal computers geïnfecteerd. Slachtoffers raakten besmet nadat ze een bestand met de RAT hadden gedownload. Vervolgens werden toetsaanslagen, wachtwoorden en inloggegevens onderschept.

Het ging onder andere om gegevens waarmee er toegang tot cryptobeurzen en cryptowallets werd verkregen. Vervolgens werden aanwezige bitcoins gestolen. De cryptovaluta werd vervolgens witgewassen. De rechtbank acht bewezen dat de man een bedrag van minimaal 447.000 euro heeft witgewassen.

"De verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim vijf jaar schuldig gemaakt aan computervredebreuk. Hij heeft door middel van malware een groot aantal computers geïnfecteerd, waarna de verdachte cryptovaluta en inloggegevens van de gebruikers van deze computers naar zijn eigen computer kon downloaden", aldus de rechter. "De verdachte heeft een groot aantal slachtoffers gemaakt en hij heeft zich daarbij enkel laten leiden door financieel gewin."