Minister: Microsoft 365 gewoon te gebruiken door Nederlandse scholen

Nederlandse scholen kunnen gewoon gebruik blijven maken van Microsoft 365, zo stelt minister Dijkgraaf van Onderwijs. De Duitse Datenschutzkonferenz (DSK) publiceerde vorige maand een rapport waarin zij stelt dat het gebruik van Microsoft 365 in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op verzoek van het Nederlandse onderwijs is er door SURF en andere instanties onderzoek gaan naar de bevindingen van de DSK.

"Zij concluderen dat er geen reden is om te twijfelen aan de rechtmatigheid van het gebruik van Microsoft 365 in het Nederlandse onderwijs", aldus Dijkgraaf. Volgens de minister zijn er in 2019 op basis van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) afspraken gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens door Microsoft. Vorig jaar zijn daar, naar aanleiding van richtlijnen van de European Data Protection Board, nog aanvullende afspraken over gemaakt.

"Met deze afspraken worden de bevindingen van de DSK in Nederland voldoende ondervangen. De privacyrisico’s die in Duitsland zijn geconstateerd zijn in Nederland dus niet meer aanwezig", laat Dijkgraaf verder weten. De minister voegt in zijn reactie op het DSK-oordeel toe dat organisaties die persoonsgegevens van leerlingen en studenten verwerken zich vanzelfsprekend aan de AVG moeten houden. "Vooralsnog is dit voor Microsoft 365 in Nederland het geval. Wij zien daarom op dit moment geen belemmering voor de Nederlandse onderwijsinstellingen om het gebruik van Microsoft 365 voort te zetten."