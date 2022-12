WordPress-websites met cadeaubon-plug-in doelwit van aanvallen

WordPress-websites die gebruikmaken van een cadeaubon-plug-in, die op ruim 56.000 sites is geïnstalleerd, zijn het doelwit van aanvallen geworden, zo stelt securitybedrijf Wordfence. De aanvallers maken misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in YITH WooCommerce Gift Cards. WooCommerce is een plug-in om van WordPress-sites een webwinkel te maken. De plug-in is op meer dan 5 miljoen WordPress-sites geïnstalleerd.

Voor WooCommerce zijn ook weer allerlei plug-ins beschikbaar, waaronder YITH WooCommerce Gift Cards. Via deze plug-in is het mogelijk voor websites en webwinkels om cadeaubonnen te verkopen. Volgens de ontwikkelaar is de plug-in op 56.567 websites geïnstalleerd. Een kritiek beveiligingslek in de plug-in, aangeduid als CVE-2022-45359, maakt het mogelijk voor ongauthenticeerde aanvallers om uitvoerbare bestanden naar de website te uploaden. Zo kan een aanvaller een backdoor plaatsen, code uitvoeren en de website overnemen.

Volgens Wordfence deden de meeste aanvallen zich voor de dag na de kwetsbaarheid openbaar werd gemaakt, gevolgd door een nieuwe piek op 14 december. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. "Aangezien de kwetsbaarheid eenvoudig is te misbruiken en volledige toegang tot kwetsbare websites biedt, verwachten we dat deze aanvallen nog lang blijven plaatsvinden", aldus onderzoeker Ram Gall. Websites die de plug-in gebruiken wordt aangeraden om te updaten naar versie 3.20.0 of nieuwer waarin het probleem is verholpen.