Politie zet komende dagen drones in om op ongeregeldheden te anticiperen

De politie zet in aanloop naar oud en nieuw daar waar mogelijk drones in om naar eigen zeggen op ongeregeldheden te anticiperen. "In een aantal gemeenten is daarmee de afgelopen jaren geëxperimenteerd", aldus de politie. Begin deze maand werd bekend dat de gemeente Texel toezicht via drones wil gaan houden en andere gemeenten naar de mogelijkheden hiervan kijken.

Volgens de politie blijkt uit de experimenten van gemeenten dat het met drones mogelijk is om relschoppers en vandalen goed te volgen. "We kunnen daarmee heel snel zien waar iets staat te gebeuren en daarop anticiperen", zegt Peije de Meij, landelijk coördinator jaarwisseling bij de politie. Verder zal de politie tijdens oud en nieuw vanuit Driebergen de situatie in het land in de gaten houden.