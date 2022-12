Amerikaanse stad getroffen door aanval met LockBit-ransomware

De Amerikaanse stad Mount Vernon is vorig week het slachtoffer geworden van een aanval met de LockBit-ransomware. De aanvaller wist binnen te komen via een niet nader genoemde "remote access tool" van de it-leverancier van de stad. Ook andere klanten van deze it-leverancier zijn getroffen, maar om wie het gaat is niet bekendgemaakt.

Nadat de aanvaller toegang tot het stadsnetwerk had gekregen werd de LockBit-ransomware uitgerold. Dit raakte zowel het politiekorps van de stad, als de gemeentelijke rechtbank en openbare werken. De getroffen systemen konden dankzij back-ups worden hersteld. Daarnaast is de kwetsbare software van het stadsnetwerk verwijderd. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er persoonsgegevens van inwoners zijn buitgemaakt of bekeken, aldus de stad in een verklaring (pdf). Mount Vernon telt 17.000 inwoners.