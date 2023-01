Canadees kinderziekenhuis krijgt gratis decryptietool van ransomwaregroep

Het grootste kinderziekenhuis van Canada dat vorige maand door een ransomware-aanval werd getroffen, wat gevolgen had voor de dienstverlening aan patiënten en reden was om "code grijs" af te kondigen, heeft van de verantwoordelijke ransomwaregroep een gratis decryptietool gekregen. Het Hospital for Sick Children liet dit weekend weten dat meer dan zestig procent van de belangrijkste systemen inmiddels is hersteld.

Op zondag 18 december kondigde het Hospital for Sick Children "code grijs" af nadat meerdere systemen als gevolg van een ransomware-aanval niet meer werkten. Het gaat om interne klinische systemen, ziekenhuisapplicaties en sommige telefoonlijnen en webpagina's van het ziekenhuis. Daardoor waren er problemen met de telefonische bereikbaarheid van het ziekenhuis, de informatievoorziening en vacatureportaal.

Door de uitval van systemen kunnen patiënten en gezinnen te maken krijgen met vertragingen in behandelingen en onderzoeken. Ook hebben artsen met vertragingen te maken bij het ophalen van onderzoeksresultaten en röntgenfoto's, wat weer voor langere wachttijden voor patiënten kan zorgen. Veel van de inmiddels herstelde systemen zouden volgens het ziekenhuis hebben bijgedragen aan vertragingen bij behandelingen en onderzoeken.

Hoewel deze systemen nu beschikbaar zijn moeten patiënten en gezinnen nog steeds rekening met mogelijke vertragingen houden. Het is ook nog steeds onbekend wanneer alle systemen zijn hersteld en code grijs kan worden opgeheven. Code grijs staat voor verlies van essentiële diensten.

Gratis decryptietool

De aanval is opgeëist door de groep achter de LockBit-ransomware. LockBit wordt aangeboden als een Ransomware-as-a-Service (RaaS). Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden.

De groep laat via de eigen website weten dat de voor de aanval verantwoordelijke partner de "regels" heeft overtreden en uit het partnerprogramma is gezet. De groep heeft daarop een gratis decryptietool beschikbaar gemaakt. Het kinderziekenhuis heeft externe experts ingeschakeld om de decryptietool en het gebruik daarvan te beoordelen. Verder stelt het ziekenhuis dat er geen aanwijzingen zijn dat er persoonsgegevens zijn gestolen en is er geen losgeld betaald.