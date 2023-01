Mozilla wijzigt user-agent Firefox wegens verkeerde IE11-detectie websites

Mozilla heeft besloten om de user-agent van Firefox te wijzigen omdat meerdere websites de browser als Internet Explorer 11 beschouwen. De user-agent-string, die met elk http-request naar een website wordt verstuurd, bevat informatie over onder andere het besturingssysteem van de gebruiker, gebruikte browser en versienummer, apparaatmodel en onderliggende architectuur.

Websites gebruiken de user-agent onder andere om te bepalen wat voor soort browser de bezoeker gebruikt om vervolgens de code te laden die met de browser compatibel is. Een verkeerde detectie van de browser kan dan ook voor een niet goed werkende website zorgen. Firefox versie 110 moet nog verschijnen, maar uit een vroege testversie blijkt dat meerdere websites deze versie als Internet Explorer 11 beschouwen.

Aanleiding is de aanwezigheid van de string "rv:110.0" in de user-agent van Firefox 110. Sommige websites zien in de detectie van de user-agent "11" staan en denken dat het om Internet Explorer 11 gaat. Als oplossing heeft Mozilla besloten om in nieuwere versies "rv:109.0" te gebruiken. Bij de release van Firefox 120, die gepland staat voor 21 november 2023, zal deze tijdelijke fix weer worden verwijderd.