Muziekdienst Deezer lekt privégegevens 229 miljoen gebruikers

Muziekstreamingdienst Deezer heeft de privégegevens van 229 miljoen gebruikers gelekt. Het gaat om e-mailadressen, ip-adressen, namen, gebruikersnamen, geslacht, geboortedatum en geografische locatie van klanten. Volgens Deezer werden de gegevens door een derde partij verwerkt, waar het datalek zich in 2019 voordeed. Afgelopen november verscheen de data op internet en maakte Deezer het datalek bekend.

Verdere details over het datalek zijn niet door Deezer gegeven, behalve dat de niet nader genoemde derde partij sinds 2020 niet meer voor Deezer werkt. Verder laat het bedrijf weten dat er geen paswoordgegevens zijn buitgemaakt. Wel worden gebruikers uit voorzorg aangeraden om hun wachtwoord te wijzigen. De 229 miljoen e-mailadressen van Deezer-gebruikers zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine is het mogelijk om te kijken of een e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de bij Deezer buitgemaakte e-mailadressen was 49 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.