Officiële versie PyTorch-nightly installeerde malware bij gebruikers

De ontwikkelaars van machine learning framework PyTorch hebben gebruikers gewaarschuwd dat een recente nightly-versie malware bij gebruikers installeerde. PyTorch is een opensourceproject en wordt onder andere gebruikt voor computer vision en natural language processing. Bij de installatie van de nightly-versie tussen 25 december en 30 december vorig jaar via pip, werd er een dependency genaamd torchtriton geïnstalleerd.

De nightly-versie van PyTorch installeert standaard vanuit de eigen repository een package genaamd torchtriton. Een aanvaller had op de Python Package Index (PyPI) een package met dezelfde naam geupload die malware bevatte. De Python Package Index is een repository voor de Python-programmeertaal en bevat allerlei door de Python-community ontwikkelde packages. De malafide code wordt uitgevoerd bij het importeren van de triton-package, wat geen standaardgedrag van PyTorch is, aldus het ontwikkelteam.

Dat laat verder weten dat het afgelopen vrijdag ontdekte dat de malafide versie van torchtriton naar de Python Package Index (PyPI) code repository was geüpload. Aangezien repositories die via PyPI worden gehost bij de installatie via pip voorrang krijgen, werd de malafide versie geïnstalleerd in plaats van de versie uit de officiële repository. "Deze opzet maakte het mogelijk voor iemand om een package te registreren als degene die in een third-party index bestond, en pip zal deze versie standaard installeren", aldus het ontwikkelteam.

De malafide versie verzamelt systeeminformatie en leest informatie uit verschillende bestanden, waaronder /etc/hosts en /etc/passwd. Vervolgens wordt de informatie naar een domein geüpload. PyTorch heeft de dependency voor torchtriton in de nightly-versies verwijderd en het PyPI securityteam gevraagd om eigenaar van de torchtriton-package in PyPI te worden. Verder krijgen gebruikers van de nightly-versie het advies om torchtriton meteen te verwijderen. Gebruikers van PyTorch stable packages zijn niet door de aanval geraakt.