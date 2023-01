Rechtspraak laat curatoren digitaal informatie met rechtbank uitwisselen

Professionele en particuliere curatoren kunnen voortaan digitaal informatie met de rechtbank uitwisselen. Volgens de Rechtspraak is dit de volgende stap in de digitalisering van de dienstverlening. Particulieren curatoren regelen geld- en persoonlijke zaken voor een familielid, vriend of kennis, terwijl een professionele curator dit voor een cliënt doet. Curatoren leggen hierover verantwoording af aan de toezichthoudende rechtbank en moeten soms de rechter toestemming vragen voor beslissingen.

Particuliere curatoren kunnen voortaan via DigiD op het webportaal Mijn Bewind inloggen en zo dossiers van betrokkenen invullen en verslagen en machtigingsverzoeken indienen. Ook heeft men inzicht in de status van ingediende documenten en automatisch bericht van de rechtbank bij vragen of wijziging in het dossier. Professionele curatoren krijgen toegang via een systeemkoppeling van hun softwareleverancier. De Rechtspraak wil steeds meer juridische procedures digitaal toegankelijk maken.