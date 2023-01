Have I Been Pwned passeert 12 miljard gecompromitteerde accounts

Datalekzoekmachine Have I Been Pwned heeft de 12 miljard gecompromitteerde accounts gepasseerd, zo heeft oprichter Troy Hunt bekendgemaakt. Via Have I Been Pwned kunnen internetgebruikers kijken of hun gegevens ooit bij een website zijn gestolen. De zoekmachine, die eind 2013 door Hunt werd gestart, bevat e-mailadressen van accounts die onderdeel van een datalek zijn geweest.

In juni 2016 passeerde de zoekmachine de één miljard gecompromitteerde accounts. Drie jaar later, in juli 2019, kwam de teller op 8 miljard accounts. Vier jaar later in juli 2020 werd de 10 miljard accounts gepasseerd. Vandaag ging Have I Been Pwned door een datalek bij muziekstreamingdienste Deezer de grens van 12 miljard gecompromitteerde accounts over, afkomstig van meer dan 640 websites. Naast verzamelingen van gelekte data staat Facebook met 509 miljoen accounts bovenaan als het om datalekken bij websites gaat.

Naast het zoeken naar gecompromitteerde accounts biedt Have I Been Pwned ook een verzameling van 847 miljoen wachtwoordhashes. Verder monitoren verschillende landen, waaronder ook Nederland, via Have I Been Pwned e-mailadressen van overheidsdomeinen.