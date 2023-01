The Guardian laat personeel wegens ransomware nog weken thuiswerken

De Britse krant The Guardian laat personeel wegens een ransomware-aanval waardoor het vorige maand werd getroffen nog weken thuiswerken. Op 21 december meldde de krant via de eigen website weten dat het vermoedelijk het slachtoffer van ransomware was geworden. In een interne memo werd personeel opgeroepen thuis te blijven en niet via het vpn in te loggen. Het personeel dat nog wel op het hoofdkantoor aanwezig was moest werken via laptops en de internetverbinding van hun mobiele telefoon.

Twee weken later is de situatie nog altijd problematisch en kan personeel niet terugkeren. Afgelopen maandag stuurde de directeur van de Guardian Media Group een bericht naar personeel dat ze nog zeker tot 23 januari moeten thuiswerken, tenzij medewerkers specifiek wordt verzocht om op kantoor te komen werken. Vanwege de aanval zijn belangrijke systemen offline gehaald en nog altijd onbruikbaar, zo meldt de PressGazette.

Door personeel thuis te laten werken wil The Guardian de belasting op het interne netwerk verminderen en het it-personeel ontzien. "Het werk om onze systemen helemaal te herstellen is gaande en zal nog een aantal weken in beslag nemen. We hebben de meeste medewerkers gevraagd om de komende drie weken thuis te werken, zodat onze technische teams zich op het belangrijkste technische werk kunnen richten", aldus een woordvoerder tegenover The Telegraph.