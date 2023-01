66.000 Microsoft Exchange-servers kwetsbaar voor ProxyNotShell

Dat verbaast me niets, ik zeg al iets van 20 jaar dat de update procedure ruk is bij microsoft. Je moet gewoon kunnen updaten zoals bij linux (kleine packages). Elke keer als ik een CU installeer duurt het lang, verdwijnt 10GB van mijn beschikbare disk ruimte, wordt later weer vrijgegeven, en iets doet het niet.



Moet je voorstellen hoeveel energie wereldwijd verspilt wordt door het onnodig vervangen van binaries, en Billy jammeren over het milieu.