Franse privacytoezichthouder bezorgd over cameratoezicht Olympische Spelen

De Franse privacytoezichthouder CNIL maakt zich ernstig zorgen over de wetgeving die Franse regering voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs wil invoeren, waaronder de experimentele inzet van "augmented" toezichtcamera's die via algoritmes potentieel gevaarlijke situaties moeten herkennen.

Volgens CNIL bevat de wetgeving verschillende bepalingen die direct invloed hebben op de persoonlijke levenssfeer en bescherming van privégegevens. Het gaat om het gebruik van genetische afdrukken voor antidopingcontroles, de mogelijke inzet van bodyscanners om bepaalde evenementen te bezoeken, de uitbreiding van screeningprocedures, de uitbreiding van het soort beeldmateriaal dat agenten in controlekamers mogen bekijken en het voldoen van veiligheidsrichtlijnen aan de AVG.

Verder noemt de Franse privacytoezichthouder ook het gebruik van algoritmes om videomateriaal te verwerken dat is verzameld via beveiligingscamera's en camera's op drones. Hiermee moeten dan in real-time potentieel gevaarlijke situaties voor het publiek worden herkend. Het gaat dan om bewegingen van groepen, bagage, gebaren of 'verdacht gedrag'. "Het gebruik van deze apparaten zorgt voor nieuwe en aanzienlijke risico's op het gebied van privacy: deze analysetools kunnen leiden tot een gigantische verzameling van persoonlijke data en maken geautomatiseerde surveillance in real-time mogelijk."

CNIL waarschuwt dat de uitrol van deze apparatuur zorgt voor een kantelpunt dat zal bijdragen aan het bepalen van de algemene rol die zal worden toegekend aan deze technologieën, en meer in het algemeen aan kunstmatige intelligentie. Vorig jaar juli pleitte de toezichthouder al voor kaders voor de inzet van dergelijke technologie. De toezichthouder waarschuwt dat al de genoemde bepalingen in het wetsvoorstel grote risico's vormen voor de bescherming van gegevens en de privacy van individuen.

Naar aanleiding van de kritiek van CNIL en de Franse Raad van State is de Franse regering een aantal dagen geleden met een nieuw wetsvoorstel gekomen. Daarover heeft de Franse privacytoezichthouder nog geen oordeel gegeven.