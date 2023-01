Rackspace raakte via bekend Exchange-lek besmet met ransomware

Hostingbedrijf Rackspace raakte vorige maand via een bekende kwetsbaarheid in Microsoft Exchange, waarvoor het had nagelaten de beschikbare beveiligingsupdate te installeren, met de Play-ransomware besmet. De ransomware-aanval vond op 2 december plaatst en raakte de hosted Exchange-omgeving van Rackspace. Daardoor hadden klanten geen toegang meer tot hun e-mail. Een maand na de aanval is het bedrijf nog steeds bezig met het herstel van klantdata.

Volgens Rackspace maakten de aanvallers gebruik van een bekende kwetsbaarheid in Exchange om op 29 novbember toegang tot de bedrijfsomgeving te krijgen. Een aantal dagen later werd de ransomware uitgerold. Op 8 november kwam Microsoft met beveiligingsupdates voor kwetsbaarheden in Microsoft Exchange. De beveiligingslekken waren eerder al gebruikt bij zeroday-aanvallen, zo waarschuwde Microsoft eind september.

Om organisaties te beschermen in de tijd dat er nog geen updates beschikbaar waren kwam het techbedrijf met tijdelijke mitigatiemaatregelen die uit url-rewrites bestonden. Via deze url-rewrites moest misbruik van de beveiligingslekken worden voorkomen. Het ging hier om een tijdelijke maatregel, waarbij Microsoft op 8 november adviseerde om de beschikbare patches als echte oplossing te installeren.

Rackspace besloot de updates niet te installeren omdat er operationele problemen mee zouden zijn, aldus een woordvoerder. Het vertrouwde daardoor alleen op de url-rewrites. Twee weken geleden liet securitybedrijf CrowdStrike weten, dat ook betrokken is bij het onderzoek naar de aanval op Rackspace, dat aanvallers een manier hadden gevonden om de url-rewrites van Microsoft te omzeilen.

De nieuwe exploitmethode waarover CrowdStrike berichtte maakt gebruik van CVE-2022-41080 en CVE-2022-41082 om via Outlook Web Access kwetsbare Exchange-servers over te nemen. De methode wordt gebruikt door de criminelen achter de Play-ransomware. Een anonieme bron laat tegenover San Antonio Express News weten dat Rackspace dacht dat de door Microsoft geadviseerde mitigatiemaatregel voldoende was.

Het was echter al na het uitkomen van de url-rewrites duidelijk dat die in eerste instantie niet waterdicht waren. Microsoft kwam meerdere keren met aangepaste url-rewrites omdat eerdere versies niet goed werkten. Op 8 november riep Microsoft organisaties op om de Exchange-update meteen te installeren én dat de eerder genoemde url-rewrites niet meer werden aanbevolen.